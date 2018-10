البحث الجنائي يضبط تاجر مُخدرات بمدينة شحات

قسم البحث الجنائي شحات، يضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي شحات، قيام المدعو “ع- س.”، مُقيم بمدينة سوسه، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من استراحة بطريق مصيف سوسه، مكاناً لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته مخدر الحشيش و أدوات تعاطي للمخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسيتم العرض على النيابة حتى تباشر في التحقيق.

