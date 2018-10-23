ليبيا تستقبل الشتاء بأزمة غرق الشوارع

تقرير| 218

دخل فصل الشتاء وتساقطت الأمطار مُبكرا بكميات كبيرة، لتعود معها أزمة غرق الشوارع وإغلاقها في بعض المدن والمناطق بسبب سوء التصريف وعدم إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وفي ظل تردي البنية التحتية في ليبيا تبقى الحلول التي توضع لمشكلة تصريف مياه الأمطار من قبل البلديات وقتية ولا يتم الاستعداد لها مبكرا من قبل الجهات المعنية، ناهيك عن غياب الشركات المختصة في الطرقات وتصريف مياه الأمطار، حيث تقوم بمحاولات خجولة لتصريف المياه قبل أن تعود من جديد كلما تساقطت الأمطار.

وتشهد عدة مدن هذه الأيام هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي يُجبر المواطن على تدبّر أمره وتصريف المياه أو انتظارها لتدخل بيته في ظل غياب شركات الخدمات ونقص الإمكانيات.

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