زيارة لودريان إلى تونس: ترجمة الوعود إلى أفعال؟

تتناول هذه الفقرة من “وجها لوجه” زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى تونس والتي تأتي في سياق تنفيذ الوعود التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تونس في شهر فبراير الماضي. يناقش هذا الموضوع الدكتور مجيد بودن، المحامي و رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس وأيمن البريكي، الباحث المختص في القانون والعلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للجيوسياسة وجامعة سوسة التونسية.

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