يستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي السيد صقر عمران بوجواري وذلك عقب استلام المجلس لمقر البلدية.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مشاريع الحكومة في البلدية وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يكفل سرعة الإنجاز والدقة في المواصفات بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وأصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني قراراً، بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي ليخلُف عميد البلدية السابق المستشار عبدالرحمن العبار المعيّن من قبل الحاكم العسكري درنة – بن جواد سابقا.

