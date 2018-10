جددت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين رغبة بلادها في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

وأوضحت السفيرة الفرنسية خلال استقبال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لها صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس إن بلادها مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي لليبيا من خلال مساعدتها في مراقبة الحدود ووضع الخطط الأمنية وتدريب كافة منتسبي وزارة الداخلية في الداخل والخارج.



من جهته أعطى الوزير نبذة مختصرة عن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، مشدداً على ضرورة إستتباب الأمن داخل كافة ربوع الوطن باعتبار وزارة الداخلية هي عصب الدولة وعمودها الفقري.



وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعتبر بداية تعاون أمني حقيقي بين ليبيا وفرنسا في مجالات التدريب ورفع كفاءة رجل الشرطة والأمن في ليبيا وذلك لإعادة الثقة برجل الأمن بإعتباره المسئول الأول عن سلامة وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.



وأشار الوزير خلال هذا اللقاء إلى تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وفرنسا في كافة المجالات الأمنية، ومساعدة ليبيا في الحد من تدفق المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا مروراً بليبيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت ناقوس خطر يهدد أمن وسلامة كافة دول العالم عامة وليبيا خاصة.

The post وزير الداخلية المفوض يستقبل سفيرة فرنسا لدى ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا