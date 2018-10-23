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المسماري يكشف آخر التطورات في ملف عبدالفتاح يونس اليوم

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، أن المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد اليوم الأربعاء، سيتطرق إلى ملفات هامة، منها الموقف العسكري العام.

وأوضح المسماري في منشور على الصفحة الرسمية للناطق باسم القائد العام، أن المؤتمر الصحفي سيتناول، ملف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، وملف اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.

ويُعتبر المؤتمر الصحفي الأسبوعي كل يوم أربعاء، إيجازا للأحداث العسكرية للجيش الوطني وموقف القايدة العامة للجيش من التحركات السياسية المحلية والدولية المهتمة بالملف الليبي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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