سلامة : قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة فى طرابلس

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة والمجلس البلدي إلى ضرورة الدفع قدما بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

وفي لقاء له مع الأطراف المعنية صباح الثلاثاء بمصراتة أكد بأن الأمم المتحدة تعمل مع النظراء الليبيين على كلا الجبهتين لضمان إحراز التقدم. على حد قوله .

وقال سلامة مخاطباً ممثلي مصراتة في مجلسي النواب والدولة والمجلس البلدي: أنا هنا للاستماع لآرائكم حول أفضل السبل لإحداث انفراج في حالة الجمود السياسي الحالي التي خلفتها المؤسسات الوطنية الليبية ” .

من جهتهم شدد الأعضاء على الحاجة لموقف دولي واضح وموحد تجاه ليبيا. معلنين دعمهم للإصلاحات الاقتصادية التي طال ترقبها والدفع بالترتيبات الأمنية الجديدة لتصحيح الوضع في طرابلس.

وأضاف سلامة متحدثاً لوسائل الإعلام في مصراتة ” نحن هنا للتشاور مع ممثلين واعيان وقادة عسكريين والمجتمع المدني. مصراتة مدينة مهمة لها ثقلها الاقتصادي والثقافي والعسكري ولذلك نحن نعطي أهمية كبيرة للتواصل الدائم وتبادل الأفكار والرؤى مع الإخوة في هذه المدينة ” .

وخلال إجتماعه مع قيادات عسكرية و ميدانية في مصراتة قال سلامة : ” نسعى لإحلال قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة في طرابلس. العاصمة لكل الليبيين ويجب أن يكون كل ليبي قادراً على دخولها وهو آمن ” .

وأكد المبعوث بأن البعثة لعبت دور مهم في التوصل لوقف اطلاق النار وفي عملية بث الحياة في مؤسسات منها لجنة الترتيبات الأمنية ومركز العمليات المشتركة ووزارة الداخلية وقال : ” نسعى لانجاح كل ما تقوم به هذه المؤسسات نريد ان تنجح هذه التجربة في طرابلس لكي تعمم على كل المدن الليبية ” .

المرصد – متابعات

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