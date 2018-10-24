صورة أثارت الجدل في بنغازي.. هل شاهدتها؟

بعد أن أثارت الصورة في منطقة لملوم بمدينة بنغازي، والتي تظهر أنه تم بناء طوابق على أرض فيها محطة كهرباء “قابينة الضي”، أفادت “الشركة العامة للكهرباء- أخبار ومتابعات” وهي صفحة غير رسمية، تنشر آخر أخبار الخاصة بأعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة، أنه تحصلت على معلومة حول الصورة، تُفيد أن المحطة الواقعة في أرض لملوم جاري نقلها إلى مكان آخر لبناء محطة بديلة.

وحتى كتابة هذا الخبر، لم تخرج الجهات المختصة لتوضيح الأمر بشكل رسمي، حول الصورة التي ماتزال تُثير الجدل بعض النشطاء على الفيسبوك.

وإليكم نص المنشور الذي أوضحت فيه صفحة “الشركة العامة للكهرباء- أخبار ومتابعات”:

“بخصوص هذه الصورة المنتشرة اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي،

أفادني احد المهندسين المسؤولين في ادارة التوزيع ان المحطة في ارض لملوم وقد تم بناء محطة بديلة لها وجاري تجهيزها ونقل الاحمال اليها.

هذا للتوضيح والعلم لمن أرسل لي الصورة وايضا لجميع الاصدقاء والمتابعين في الصفحة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية