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بدء امتحانات ترقية لضباط وضباط صف في أجدابيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت مديرية أمن أجدابيا التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، لبدء امتحانات ترقية الضباط والضباط الصف والأفراد التابعين للمديرية لمستحقيها عن العام 2018،

وأوضح مدير مديرية امن اجدابيا، العميد سالم ماضي لـ218، أن هذه الامتحانات تأتي بعد التعليمات التي صدرت عن وزارة الداخلية، لأجل تشكيل لجان لإجراء امتحانات الترقية، والتعميم الإداري حولها.

ولتفاصيل أكثر، حول هذه الامتحانات، تجدون التقرير الكامل على نشرات 218news، اليوم الأربعاء ولقاءا أكثر تفصيلا مع مدير مديرية امن اجدابيا، العميد سالم ماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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