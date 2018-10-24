باشاغا يبحث مع سفيرة فرنسا أمن ليبيا وملف المهاجرين

أبدت فرنسا استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي لليبيا ومساعدتها في مراقبة الحدود ووضع الخطط الأمنية، إضافة لتدريب كافة منتسبي وزارة الداخلية في الداخل والخارج، وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين ليبيا وفرنسا ومساعدتها للحد من تدفق المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا مروراً بليبيا.

وجاء هذا التصريح، لسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، في لقاء جمعها مع وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أوضحت فيه السفيرة على أن بلادها يحرص على التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا في شتّى المجالات الأمنية وغيرها.

وأعرب وزير الداخلية، خلال اللقاء عن في التعاون الأمني بين ليبيا وفرنسا في مجالات التدريب ورفع كفاءة رجل الشرطة، لأجل إعادة الثقة برجل الأمن لكونه المسئول الأول عن سلامة وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطن.

وشدّد باشاغا على ضرورة استتاب الأمن في كل ليبيا، باعتبار وزارة الداخلية تعبتر العصب الرئيس لكل دولة في استقرار الأوضاع الأمنية وحماية المواطن.

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