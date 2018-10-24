صحة الوفاق تدعم بني وليد بمشاريع وجهاز تصوير مقطعي

اجتمع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق ،هيثم محمد عيسي، مع رئيس المجلس المحلي بني وليد،علي النقراط، ومدير مستشفي بني وليد العام،محمد عبد الله الزبرة، ومدير إدارة الخدمات الصحيـة، سامي سلامة الوداني، ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة المستشفيات والمستشار المالي بالوزراة.ومدراء القطاعات بالمدينة.

واتفق الحاضرون في الاجتماع الذي عُقد في مدينة بني وليد، على دعم القطاع الصحي وتطوير مركز الصحي الظهرة و مستشفي القروي، إضافة إلى صيانة مبني إدارة الخدمات الصحية،واعتماد عدد 2 مراكز صحية وتجهيزهم تجهيزا كامل. وملف استكمال مستشفي النساء والولادة التابع لمستشفي بني وليد ودعم لجنة المرضى بالمدينة.

وعلى هامش زيارة وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمدينة بني وليد، تم تسليم جهاز تصوير مقطعي لإدارة مستشفى بني وليد العـام وإعادة افتتاح الصيدلية المركزية لتوفير الدواء مجاناً للمواطنين.

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