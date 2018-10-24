في أول زيارة لبمعوث أممي.. غسان سلامة اليوم في تاورغاء

كشف رئيس رابطة جرحى ومفقودي تاورغاء، محمد رضوان، بأن المبعوث الأممي غسان سلامة، سيقوم بزيارة اليوم الأربعاء صباحا إلى مدينة تاورغاء، والتي تعتبر أول زيارة للبعثة الأممية لدى ليبيا لمدينة تاورغاء.

وأوضح رضوان في تصريح له، أن سلامة ساهم في المصالحة التي تمت بين مدينة تاورغاء ومدينة مصراتة، وكان شاهدا على الاتفاق الموقع في تونس ومصراتة، مضيفا بأن هذه الزيارة للمبعوث الأممي ستُحسب لهُ.

وأشار رئيس رابطة جرحى ومفقودي تاورغاء، إلى أن إحاطة غسان سلامة الأممية الأخيرة، تؤكد على ما قاله خلالها بأن الستار قد أُقفل على ملف تاورغاء باتجاه المصالحة، وأن زيارته الأولى تأتي لإنهاء ما تبقّى من عقبات أمام الاتفاق على عودة كل أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وأضاف رضوان، أن اثنى عشر عائلة عادت إلى مدينة تاورغاء، مند إعلان التوقيع في شهر يونيو 2018، وأرجع سبب عدم عودة كل الأهالي بعد الاتفاق، إلى أن حكومة الوفاق لم تفي بوعودها وتنفيذ بنود الاتفاق، وأن المجلس التسيري البلدي و المجلس المحلي تاورغاء قدّم ما يستطيع من الخدمات، وتوفير ما يلزم لأهالي المدينة.

وطالب رئيس رابطة جرحى ومفقودي تاورغاء، بأن تحقق هذه الزيارة ما يطلبه أهالي تاورغاء، لكونها تُمثّل “بصيص أمل” لتحقيق المصالحة المجتمعية.

وفي ذات الحدث، لم يقم أيًّ من الأطراف الفعالة في ليبيا، من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة، بزيارة مدينة تاورغاء، أو المخيمات، وتعتبر زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة، أول زيارة ستكون على المستوى الأممي واهتمامها بالملفات التي هي من اختصاص الجهات المحلية في ليبيا.

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