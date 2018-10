بنغازي.. تواصل برامج التوعية بسرطان الثدي بالمرافق الصحية

ضمن برامج وأنشطة شهر التوعية بسرطان الثدي التي تتواصل خلال شهر أكتوبر الجاري وتحت شعار (لازم تعرفي) أقيم صباح اليوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018م بعيادة خالد بن الوليد المجمعة برنامجاً توعوياً عن سرطان الثدي.

واستهدف البرنامج عددا من العناصر الطبية والطبية المساعدة بعيادة خالد بن الوليد المجمعة بحضور بعض منسقي التثقيف الصحي بالمرافق الصحية وأعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإداراة الخدمات الصحية بنغازي.

وأشرفت على تنفيذ البرنامج منسق التثقيف الصحي بعيادة خالد بن الوليد فايزة الهوني بالتعاون مع منسقتا التثقيف الصحي بالمركزين الصحيين أبن زهر وراس اعبيدة.



وتضمن البرنامج إلقاء ورقتين توعويتين حيث تحدثت منسق التثقيف الصحي بالمركز الصحي أبن زهر أ.سميرة الشكري عن سرطان الثدي وعوامل الخطر التي قد تزيد من احتمال حدوثه.

وتحدثت منسق التثقيف الصحي بالمركز الصحي راس اعبيدة د.بشرى الكاسح عن طرق تشخيص سرطان الثدي وأهمية وطريقة الفحص الذاتي.

وفي ختام البرنامج أقيمت ورشة عمل نفذتها المثقفة الصحية بمكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي فتحية الزوي.

