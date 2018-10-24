اجتماع في سبها لبحث منح الهوية الثبوتية لأبناء قبائل الجنوب

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة إتمام إجراءات الهوية الثبوتية لعدد من أبناء قبائل الجنوب اجتماعا في مقر صحيفة “فسانيا” بمدينة سبها.

الاجتماع طالب بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بمنح الهوية والرقم الوطني، لمن يواجهون صعوبات جمّة في استكمال إجراءاتهم الرسمية؛ لأهمية هذه الإجراءات التي تساعدهم على تسجيل أبنائهم في المدارس، وإصدار وثائق السفر، والتنقل في البلاد، وغيرها من الأمور.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تعاني فيه ليبيا من فساد وصل حد منح أرقام وطنية لأشخاص غير ليبيين.

يشار إلى أنّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق مولاي قديدي كان أكّد في مقابلة صحفية سابقة مع موقع المونيتور الإخباري الأميركي؛ وجود 17 ألف أسرة من القبائل لا تملك بطاقات هوية شخصية رغم القيام بكافة الإجراءات اللازمة منذ العام 2011، متهما الحكومات المتعاقبة بتسويف الأمر.

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