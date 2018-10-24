تفاوت التصريحات الإيطالية الرسمية بشأن باليرمو

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن يُسفر مؤتمر باليرمو الدولي بشأن الأزمة الليبية، المزمع عقده يومي الـ12 والـ13 من نوفمبر المقبل، عن أي حلّ للأزمة.

وتوقع كونتي، في تصريحات صحفية، أن لا يشهد المؤتمر مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الأمنيات بأن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول الـ10 من ديسمبر المقبل.

من جانب آخر، وفي تصريحات أقل تشاؤما من تصريحات كونتي؛ قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إنَّ بلاده تعتمد على مشاركة فاعلة من جانب روسيا والولايات المتحدة في مؤتمر باليرمو، مُعربا في الوقت ذاته عن ثقته في هذا المؤتمر.

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