البحث الجنائي شحات يتمكّن من ضبط شخص يتاجر بالمواد المخدّرة في سوسة

شحات 24 أكتوبر 2018 (وال) – تمكّن قسم البحث الجنائي شحات، من ضبط أحد الأشخاص يقوم بالاتّجار ،في المواد المخدرة، وبحوزته كميّة من مخدِّر “الحشيش”.

ومن جهتها، أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي شحات، قيام المدعو “ع- س.” المُقيم بمدينة سوسة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً استراحة تقع بطريق مصيف سوسة؛ مكاناً لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وأوضحت التحريات أن تاجر المخدرات ضُبط بمدينة سوسة وبحوزته كمية من مخدر “الحشيش” قبل ترويجها في المدينة، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع النيابة العامة، وتم استهداف المذكور وضبطه، وكان بحوزته مخدر “الحشيش” و أدوات لتعاطي المخدرات.

وأشارت التحريات، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسيتم عرضها على النيابة ؛ حتى تباشر في التحقيق. (وال – شحات) ع ع / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال