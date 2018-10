بيكر و الجهيناوي يؤكدان على أهمية إيجاد حل سياسي في ليبيا

بحث سفير بريطانيا لدى ليبيا «فرانك بيكر»، أمس الثلاثاء، في تونس مع وزير الخارجية التونسي «خميس الجهيناوي»، مستجدات الوضع في ليبيا وآليات الحل السياسي.

ويأتى هذا اللقاء،حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية، بحضور سفيرة بريطانيا في تونس لويز دي سوزا، مشيرة بأن المجتمعون ناقشوا توحيد جهود المجموعة الدولية للتقدم بالمسار السياسي في ليبيا، باعتباره رهانا إقليميا ودوليا، والمساعدة على إيجاد حل سياسي توافقي شامل للأزمة وفقا لخارطة الطريق الأممية.

من جانبه، أكد السفير البريطاني على أهمية تسريع نسق المشاورات بين مختلف الأطراف الليبية والعمل على إيجاد حل سياسي توافقي.

