محادثات ليبية برعاية أممية لإحلال قوة مشتركة في طرابلس

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاصة بليبيا غسان سلامة الثلاثاء، أن “هناك مساعٍ لإحلال قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس”، بعد لقائه أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء بالمجلس البلدي لمدينة مصراتة.

وقال سلامة خلال تغريدات للبعثة الأممية إننا “نسعى لإحلال قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة في طرابلس (..)، العاصمة لكل الليبيين، ويجب أن يكون كل ليبي قادرا على دخولها وهو آمن”، مضيفا أنه “يستمع للآراء حول أفضل السبل لإحداث انفراجة في حالة الجمود السياسي، التي خلفتها المؤسسات الوطنية الليبية”.

وأكد سلامة أن “دعم الأعضاء الممثلين لمدينة مصراته في مجلس النواب والمجلس الأعلى؛ ضروري للدفع قدما بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية”، لافتا إلى أن “زيارته لمصراته هدفت إلى التشاور مع ممثلين وأعيان وقادة عسكريين والمجتمع المدني”.

وقبل نحو شهر، قتل 115 شخصا وأصيب 383 آخرون في اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في طرابلس، حسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

يشار إلى أن ليبيا تعاني منذ سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي من انتشار السلاح والفوضى الأمنية والصراع على الشرعية والسلطة، وتتبنى الأمم المتحدة خارطة طريق لحل النزاع في ليبيا، لكنها تواجه عقبات منها الاشتباكات المتكررة بين جماعات مسلحة.

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