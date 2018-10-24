صحيفه ايطالية: حان وقت تغيير سياسات إيطاليا الفاشلة بشأن ليبيا

ليبيا – دعت صحيفة إيطالية يوم أمس الثلاثاء حكومة بلادها الى امتلاك الشجاعة لتغيير مسارها وسياساتها في ليبيا.

صحيفة (إل سيكولو ديتاليا) في مقالها بحسب وكالة “آكي” الايطاليه “دعونا نتقبّل أن أوروبا أخطأت كل شيء في ليبيا وأنه استناداً الى وثبة متهورة من فرنسا التي تجري دائماً وراء مصالحها الخاصة فقط تم تحويل ليبيا إلى جحيم”.

وأشارت الصحيفة الى أن الاتحاد الأوروبي قد اختار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالتشاور مع البيت الأبيض كما تكيّفت إيطاليا جينتيلوني والحزب الديمقراطي بشكل سلبي مع هذا الاختيار انصياعاً منها لبروكسل كما فعلت دائماً.

وذكرت (إل سيكولو ديتاليا) أن الفصيل الفائز حالياً الذي يقوده المشير خليفة حفتر قد اختار التحالف مع روسيا فلاديمير بوتين وهو خيار يثبت أنه الفائز في ظل دعوة الحكومة الإيطالية إلى عقد مؤتمر باليرمو حول ليبيا لمحاولة ترقيع أجزاء ليبيا بحسب ذات المصدر.

كما لفتت الصحيفة الى أنه لا أحد يؤمن بالمؤتمر وليبيا التي توجد فيها مصالح اقتصادية قوية بالنسبة لإيطاليا ستواصل السير في حالة من الفوضى وتفضل مصالح غير تلك الإيطالية بالطبع وأن المثير للدهشة عند هذه النقطة هي أن الحكومة الإيطالية الجديدة التي تصف نفسها بأنها حكومة تغيير لا تمتلك الشجاعة والقوة لتغيير نهجها كاملاً في ليبيا وتقرر لمرة واحدة جعل البلاد تقوم بدور قيادي.

وخلصت الصحيفة الى القول إن الوقت قد حان للتغيير على صعيد السياسة الخارجية أيضاً والانفصال عن الماضي وبشكل خاص إذا ثبت أن القرارات التي تم اتخاذها حتى الآن باءت بالفشل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية