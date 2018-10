صحيفة إيطالية: أوروبا أفسدت كل شيء في ليبيا

وجهت صحيفة إيطالية الدعوه لحكومة بلادها الى امتلاك الشجاعة لتغيير مسارها في ليبيا.

حيث قالت صحيفة “إل سيكولو ديتاليا”:

“دعونا نتقبّل أن أوروبا أفسدت كل شيء في ليبيا، استنادا الى وثبة متهورة من فرنسا، التي تجري دائما وراء مصالحها الخاصة فقط، تم تحويل ليبيا إلى جحيم”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اختار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بالتشاور مع البيت الأبيض.

هذا ولفتت الصحيفة إلى أنه لا أحد يؤمن بالمؤتمر، وليبيا التي توجد فيها مصالح اقتصادية قوية بالنسبة لإيطاليا، ستواصل السير في حالة من الفوضى، وتفضل مصالح غير تلك الإيطالية بالطبع، وأن المثير للدهشة، عند هذه النقطة، هي أن الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تصف نفسها بأنها حكومة تغيير، لا تمتلك الشجاعة والقوة لتغيير نهجها كاملا في ليبيا، وتقرر لمرة واحدة، جعل بلادنا تقوم بدور قيادي في هذا البلد الماثل أمامه مباشرة حسب الصحيفة.

