الجنوب الليبي: الجيش يعلن تشكيل غرفة عمليات لتأمين الحدود

أكدت القوات العسكرية المشتركة لتأمين الحدود والقوة المساندة لها والأجهزة الأمنية بالجنوب، الخميس الماضي، على تواصلهم مع بعض القادة في حرس الحدود التشادي الذين تعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على المجرمين وإحالتهم إلى القضاء.

وأفادت القوات، في بيان لهم، أصدروه بقاعدة «واو» العسكرية، بأن حدوث سلسلة من المواجهات المسلحة ابتداء من شرق بلدة تربو وملاحظة العصابات العابرة للحدود الهاربة بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حتى توغلت إلى داخل الأراضي التشادية لمسافة 650 كم من نقطة الاشتباك الأولى و ملاحقتنا إلى الحد المسموح به وفق المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأوضح البيان، بـأن حصيلة الاشتباكات منذ منتصف أكتوبر الجاري بلغت 10 عسكريين و 14 قتيل من قطاع الطرق، مشيرا إلى أنه تم تحرير 5 من العسكريين المختطفين على أيدي تلك العصابات

وشدد البيان، على تواصل العمليات العسكرية بهدف تأمين الحدود بشكل كامل، وكذلك الاستعداد لمجابهة أي عصابة أجنبية تعبر الحدود، موضحين بأنه يجري الآن تشكيل غرفة عمليات لتأمين الحدود و التي لا علاقة لها بالانقسام السياسي.

جدير بالذكر أن القوات العسكرية والأجهزة الأمنية التي أصدرت هذا البيان تأتي من مختلف مناطق الجنوب وهم كتيبة شهداء أم الأرانب، سرية خالد بن الوليد، كتيبة درع الصحراء، كتيبة مرزق لحرس الحدود، الغرفة الأمنية المشكلة «تشكيل المثلث الأمني سبها»، والغرف الأمنية من مناطق أوباري، مرزق، وببلدية الشرقية و القطرون ، فضلا عن القوات المساندة من مختلف التركيبات الاجتماعية.

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