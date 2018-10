المتوسط:

أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حول عدد من الملفات الهامة أبرزها الموقف العسكري العام.

وقال «المسماري» عبر صفحته الرسمية بفيسبوم، أن المؤتمر الصحفي سيتناول، ملف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، وملف اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.

