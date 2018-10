«التجارة والتنمية»: بيع الأرقام الوطنية يُعد دعم للإرهاب

حذر مصرف التجارة والتنمية، العملاء من بيع أرقامهم الوطنية أو أرقام جوازات السفر الخاصة بهم من أجل أن يستفيد غيرهم بحصتهم السنوية من العملة الأجنبية مقابل مبالغ زهيدة .

ونوه المصرف، في بيان له، الإثنين الماضي، بأن التنازل عن الأرقام الوطنية أو جوازات السفر سيؤدي إلى قيام المشتري بتحويل كافة الأموال التابعة لتلك الارقام عبر الحسابات الشخصية خلال القنوات الشرعية التي أتاحها القانون إلى قنوات مشبوهة كتجارة المخدرات أو غسيل الأموال أو دعم الإرهاب الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الاقتصادية عبر إتاحتها لفئة تجار السوق الموازية للتحكم بأسعار الصرف و سحب الكم الأكبر من العملة الأجنبية.

وأشار المصرف بأن من يسمح ببيع أرقامه الوطنية فأنه سيعرض نفسه للجزاء مباشرة نظرا لكون هذه الأمور تمس الأمن القومي، فضلا عن ما ستسببه من انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وكذلك المشاركة في حجم التضخم اقتصاديا .

وشدد المصرف، بأنه لن يسمح لمشتريّ الأرقام الوطنية وصور جوازات السفر أو البطاقات الشخصية أو التوكيلات المزورة بتعبئة النماذج للحصول على المخصصات المقررة من مصرف ليبيا المركزى بما فى ذلك علاوة أربــاب الأســـر أو الحصة السنوية من العملة الأجنبية الـ(10000$ ) دولار أو المصاريف الدراسية و العلاجية أو أي تحويلات يسمح بها منشور مصرف ليبيا المركزي رقم ( م ليبيا رقم 2018/9 )، مشيرا بأنه سيقدم كل الخدمات لأصحاب الحسابات لديه بعد التأكد من شخصية طالب التحويل والتأكد من صحة مستنداته .

