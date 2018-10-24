العباني: الشعب الليبي فقد الثقة في كل الاجسام السياسية منتهية الصلاحية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أمس الثلاثاء على أن الليبيين فقدوا الثقة في كل الأجسام منتهية الصلاحية المستندة على التوافق السياسي المعروف بالصخيرات الذي وصفه بـ “غير المشرعن”.

العباني أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أنه لا جدوى سياسية أو اقتصادية ولا اجتماعية في منتجات الاتفاق السياسي وأي تعديل يجرى عليه، لافتاً إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية واختيار رئيس للدولة بالانتخاب الشعبي المباشر وفقاً لقرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014 هو الحل المناسب للصراع في ليبيا.

يشار إلى أن تصريحات العباني تأتي في ظل جمود المشهد السياسي بعد فشل مجلسي النواب والدولة في ايجاد قاعدة دستورية للذهاب إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل وفقاً لإتفاق باريس ، ويترقب المتابعون اليوم مؤتمر باليرمو الذي تعد له ايطاليا والذي سيعقد في نوفمبر المقبل وتسعى روما من خلاله لجمع الاطراف الليبية لتقريب وجهات النظر للإتفاق على موعد محدد للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية