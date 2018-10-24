السراج يعتمد الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، والبعثة الأممية ترحب

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الثلاثاء، الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303 لسنة 2018.

وتستهدف الترتيبات الأمنية ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك.

وتحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

بدورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتماد رئيس المجلس الرئاسي فائز سراج الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى التي أعدتها لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار الرئاسي.

وأوضحت البعثة الأممية في تغريدة لها على “تويتر” أمس الثلاثاء، أن هذه الخطة تهدف إلى إرساء النظام عبر قوات نظامية ووفق معايير مهنية وتتطلع لبدء التنفيذ، على حد قولها.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد قرر في 16 سبتمبر الماضي عقب الاشتباكات التي شهدتها ضواحي جنوب طرابلس، تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى”، برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود.

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