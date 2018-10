تنطلق اليوم الأربعاء، في العاصمة التشاديّة انجامينا، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، بشَأنِ تعزيز أمن الحدود المُشتركة، بمُشاركة وزراء الخارجيّة والدّفاع والداخليّة والأجهزة الأمنيّة في البلدان الأربعة.

وأفادت مصادر، بأن الاجتماع سيُعقد لمدّة يومين، إلى وضع خطط مشتركة بين الدول الأربع لمُكافحة الإرهاب، والحدّ من عمليّات الخطف والإتّجارِ بالبشرِ، وتجارة المخدِّرات، والجرائم العابرةِ للحدود، إضافةً إلى بحث مشروعاتِ تنميةِ المناطقِ الحدوديّة.

The post انطلاق الاجتماع الوزاري لأمن الحدود في انجامينا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية