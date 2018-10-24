رئيس أركان الوفاق يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل التعاون في المجال العسكري

ليبيا – إستقبل رئيس أركان الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل أمس الثلاثاء السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الوفاق التابع للمجلس الرئاسي سبل التعاون بين البلدين ، كمابحث اللواء الطويل مع الملحق العسكري الفرنسي لدى ليبيا سبل التعاون في المجال العسكري.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد تأكيد السفيرة الفرنسة خلال اجتماعها مع عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا على استعداد فرنسا لمساعدة ليبيا في تأمين الحدود الليبية .

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