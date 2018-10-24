افتتاح أعمال الدورة الخامسة للبرلمان الأفريقي بمشاركة ليبية

كيغالي-العنوان

افتتحت بمركز المؤتمرات بالعاصمة الروندية كيغالي، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة للبرلمان الأفريقي بحضور أعضاء مجلس النواب الليبي.

وقد حضر مراسم الافتتاح رئيس دولة راوندا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بول كاغامي، كما حضر المراسم عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية في أفريقيا.

وجرى عقد الجلسات الخاصة للمجموعات الخمس للدول الأعضاء في البرلمان الأفريقي وقد ترأس جلسة مجموعة الشمال عضو مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، مقرر المجموعة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات متابعة أعمال اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي ومناقشة عدة مواضيع تهم القارة وما تشهده من تطورات بالإضافة الى أنظمة الأمن الغذائي في أفريقيا.

كما يتضمن عقد ندوة حول حقوق النساء يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

وستبحث الاجتماعات تقرير هيأة رئاسة البرلمان الأفريقي والذي يعرضه رئيس البرلمان حول الأنشطة المتعلقة بأعمال البرلمان.



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