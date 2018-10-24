السراج يأمر بهدم مبنى ” دار أجاويد للإنتاج الفني ” فى طرابلس وبإزالة سواتر مقر البكباك

ليبيا – أكد مصدر أمني للمرصد شروع بلدية طرابلس اليوم الاربعاء في إزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بمقر مديرية الامن المركزي فرع طرابلس برئاسة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس محمد البكباك.

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المرصد تلقت أيضاً خطاباً من السراج موجه إلى عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال بشأن إزالة مقر دار أجاويد للإنتاج الفني الكائن بالقرب من السفارة الايطالبة بمنطقة الظهرة وسط طرابلس.

هذه الاجراءات تأتي بعد إعلان رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء اعتماد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للخطة الامنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الامنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303.

وتستهدف الترتيبات الامنية بحسب السراج ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير الامنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك.

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