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ممثلي أُم الأرانب : القيادة العامة لبّت النداء وندعمها فى القضاء على العصابات التشادية

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – جدد مشائخ وأعيان وشباب منطقة أم الأرانب وضواحيها أمس الثلاثاء دعمهم ووقوفهم إلى جانب كتيبة خالد بن الوليد والقوة المساندة لها.

المشائخ والأعيان طالبوا في بيانهم المصور والذي تابعته صحيفة المرصد القيادة العامة للجيش بضرورة تفعيل الجيش والشرطة إلى جانب إخلاء بلدية الشرقية والمناطق المجاورة لها من العصابات الإجرامية والحد من الهجرة غير القانونية.

البيان دعا القيادة العامة إلى إخلاء مقر الشركة الصينية داخل أم الأرانب من القاطنين فيها وذلك لتضرر السكان منها وإستغلالها من قبل العصابات الإجرامية ، فى إشارة للمعارضة التشادية المتمركزة فى الشركة .

وأكد المشائخ والأعيان على دعمهم للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر ،مثمنة جهود القيادةو الكتائب المنضوية تحت القيادة العامة للجيش التي لبت نداء الواجب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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