بلدي زليتن يطالب المجلس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة تحمل مسؤولياتهم تجاه الجنوب

طالب المجلس البلدي زليتن الأربعاء، المجالس الثلاثة، النواب والأعلى للدولة والرئاسي بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في الجنوب وتأمين الحدود.

وقال المجلس في بيان له، إن الجنوب يعاني من نزاعات وتسلل مليشيات وعصابات من اللصوص الإجرامية والإرهابية المحلية وعصابات إجرامية أجنبية تمارس عمليات السطو والحرابة والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وتعرض حياة المواطنين للخطر “مستغلين غياب الدولة وانشغال الساسة بصراعاتهم ومصالحهم الضيقة”.

ودعا المجلس إلى نبذ الخلافات والصراعات، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ووضع خطة استراتيجية تؤمن الحدود البرية المباحة من دول الجوار؛ لمنع الاختراق والتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت 14 أكتوبر بين سرية خالد بن الوليد وقوات المعارضة التشادية بمحيط بلدية أم الأرانب أسفرت عن مقتل 11 شخصا على خلفية اختطاف 6 أشخاص من البلدية.

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