بالصور | في إطار التعاون والتنسيق مدير أمن سرت يجري زيارة لمديرية أمن رأس لانوف

ليبيا – في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين مدريات الأمن المتقاربه قام مدير أمن مديرية سرت العميد الصديق بن سعود خلال اليومين الماضيين بإجراء زيارة إلى مديرية أمن رأس لانوف.

الزيارة تخللها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية عقد إجتماع مع مدير أمن مديرية رأس لانوف العميد عبد السلام عبد الحفيظ لبحث التنسيق الأمني بين المدريتين وتفعيل الدوريات بالطريق الساحلي.

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وقام مدير أمن سرت بزياره تفقديه إلي مركز شرطة هراوة للإطلاع على سير العمل والصعوبات التى تواجه سير العمل اليومي واحتياجات أفراد الشرطه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية