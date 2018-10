كاجمان: تشكيل لجنة أمنية لردع عصابات الجنوب

المتوسط

أكد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، أن الاجتماع الوزاري الذي عقد، اليوم الأربعاء، تركز بشكل خاص حول أزمة الجنوب الليبي.

وأضاف كاجمان “تم خلال الاجتماع إقرار تشكيل لجنة معنية بالشق الأمني والعسكري بمعية وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ووزير المالية فرج بو مطاري ووكيل وزارة الدفاع، وحيدة نجم، بالإضافة إلى ممثلي عن جهاز المباحث العامة والمخابرات العامة”.

وتابع، خلال المؤتمر صحفي عقده رفقة عدد من الوزراء عقب الاجتماع العادي الخامس لرئاسة الوزراء اليوم “ما يحدث في الجنوب أمر خطير جداً بوجود عصابات إجرامية تنتهك السيادة الليبية وتهدد الأمن القومي وتمتهن السطو المسلح”، مشيداً بالجهود التي تبذلها التشكيلات العسكرية المسلحة والقوات المساندة لها في ردع العصابات بمنطقة أم الأرانب وتمسة.

وشدد على ضرورة الحزم بخصوص مواجهة هذه العصابات من المعارضة التشادية وقوات العدل والمساواة السودانية على حد سواء.

وأشار إلى أن هناك مخصصات مالية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، للترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمناطق الجنوب.

