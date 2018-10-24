الورفلي: لن ننزل راية الثورة أبداً.. وهناك من يحاول تشويه يوم تحرير ليبيا من فرعون العصر

ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي العقيد الراخل معمر القذافي بـ”فرعون العصر” الذي وبحسب قوله جثم على صدر الوطن لمدة 42 عام مارس خلالها عمليات القتل والتشريد حسب زعمه .

الورفلي لفت خلال إستضافته عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن من كان ضد “فبراير وتحرير ليبيا” مما وصفها بـ”الدكتاتورية ” يحاولون تشويه هذا اليوم الذي وصفه بـ”يوم تحرير ليبيا” وإختزاله بكلمة خرجت من المستشار “مصطفى عبد الجليل”.

وإستطرد حديثه قائلاً :”أنا أنظر للخطاب أنه دليل من كان في فبراير لم يكن أحد منهم يريد السلطة أويجهز نفسه ليكون ديكتاتور جديد أو رئيس جديد بدليل أنه لم يجهز خطاب بهذا الحجم وعموماً لا أنظر له بسلبية بل على العكس هذا يدل على عفوية فبراير وشعبيتها وأنها غير منظمة كونها ثورة خرجت من رحم المعاناة ومنى الناحية السياسية ربما نرى فيها بعض العشوائية لكن هذه طبيعة الثورات ونحن شهود على تلك المرحلة”.

وأكد على أن البلاد بحاجة لإستمرار العطاء من أجل قهر وهزيمة كل من يحاول إعادة ما وصفه بـ”الإستبداد والظلم” فهناك من يحاول أن يسرق الدماء و كأنها لم تكن، مشدداً على أنهم لن ينزلون الراية أبداً حسب تعبيره.

كما قال إن إعتقاد البعض أن واقعية السياسة ورفع سقف الطموحات والإستعجال وحرق المراحل سبب من أسباب تعثر “ثورة فبراير” أمر غير دقيق، مضيفاً” خلال الثورة تم مناقشة الإعلان الدستوري بإستفاضة كبيرة وما حصل في مرحلة المجلس الإنتقالي أنا أعتبره أكبر كارثة وأرى منح الثوار هي بداية الإنهيار فقد كان عددهم لا يزيد عن 35 ألف بعدها وصل لـ 200 ألف بقوائم مزورة عملوها الثوار، عدم التوافق بين كتلتي التحالف والعدالة والبناء هي من قسمت ظهر البعير”.

الورفلي عبر عن امتنانه لكل من كان في المجلس الإنتقالي متمنياً لمن هم في المناصب اليوم بأن يمثلوا مناطقهم في المجلس الإنتقالي وعدم رفض ذلك.

ختاماً نوّه إلى ضرورة أن يعي الجميع بما فيهم من وصفهم بـ” أنصار القذافي” بأن كل هذ المؤامرت والتشويه على”ثورة فبراير” غير حقيقية وأنها ثورة شعب ضد الإستبداد والظلم والطغيان حسب قوله، مطالباً بضرورة أن يتحد الجميع للذهاب للإستفتاء على الدستور والانتخابات والتخلي عن لغة التشكيك مع أهمية أن يكون القضاء هو الفيصل الوحيد بين الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية