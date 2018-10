المتوسط

قامت مصلحة أمن المرافق والمنشأة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بتأمين مصرف الأمان، واتخاذ كافة الترتيبات الأمنية الكفيلة بإنجاح سير العمل والمحافظة على الممتلكات.

يأتي ذلك في إطار الخطة الأمنية الموضوعة وحرصاً من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على تأمين المدن الليبية كافة، والمرافق والهيئات والمنشآت الحيوية العامة والخاصة.

