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الخطوط الليبية: تم احتجاز ركاب رحلتنا داخل حافلة مطار أتاتورك لأكثر من ساعة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الخطوط الجوية الليبية اليوم الأربعاء عن إحتجاز ركاب إحدى طائراتها داخل حافلة مطار أتاتورك لأكتر من ساعة دون توضيح الاسباب.

الخطوط الجوية الليبية أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أنه ثم أرجاع الركاب إلى المطار رغم وصول الطائرة من مطار بنينا واستلام بطاقات الصعود، لافتةً إلى أنه للآن لا يوجد أي تفسير للركاب خصوصاً من المسؤولين بمكتب الخطوط باسطنبول.

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وأكدت الشركة على تلقيها شكاوى عديدة من الركاب نتيجة عدم حصولهم لبطاقة الصعود رغم وجود التأكيد لديهم ok بعد بيع بطاقات الصعود من الموظفين بمبالغ كببرة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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