السراج يعين ضياء الدين العمروني أمرا للحرس الرئاسي

العنوان-طرابلس

قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعيين اللواء ضياء الدين محمد حسين العمروني آمرا للحرس الرئاسي بحكومة الوفاق .

وكان فائز السراج قد قرر في 31 أغسطس 2016، تعيين اللواء نجمي رمضان الناكوع آمرا للحرس الرئاسي، وتعيين العقيدين محمد لاكري وإبراهيم عبدالله بلال معاونين له.

وقد أعلن المجلس الرئاسي عن إنشاء هذه القوة العسكرية في مايو 2016، بهدف تأمين المنشآت والمقار الحكومية وأعضاء الحكومة والوفود الأجنبية، بالإضافة إلى حراسة الأهداف الحيوية في البلاد، كالمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط نقل النفط وشبكات المياه.

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