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وكيل داخلية الوفاق يبحث ملف الهجرة مع رئيس «أطباء بلا حدود»

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الشيباني، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، رئيس المنظمة الدولية «أطباء بلا حدود» والوفد المرافق له وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون.

وناقش اللقاء، إرساء سبل التعاون فيما يخص ملف الهجرة ووضع آلية عمل إستراتيجية لتحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

وأكد الشيباني، ضرورة تنسيق اجتماع في القريب العاجل، يضم كل المنظمات الطبية العاملة داخل الدولة الليبية والمعنية بملف الهجرة لوضع الخطط والمقترحات والبدء في العمل على أرض الواقع.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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