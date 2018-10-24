حكومة الوفاق تشكل لجنتين أمنية وخدمية لحل مشاكل الجنوب

قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، في اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري، الأربعاء، بتشكيل لجنتين واحدة أمنية وأخرى خدمية لحل مشاكل الجنوب.

وأوضح قرار الوفاق أن اللجنة الأمنية تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وتتولى تفعيل ودعم أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية والعاجلة لاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع مناطق الجنوب، والتصدي للخارجين عن القانون، بحسب الموقع الرسمي لحكومة الوفاق.

وأضاف مجلس الوزراء أن اللجنة الخدمية تتكون من القطاعات المختصة بحكومة الوفاق الوطني، وستعمل على تحديد ما تحتاجه المنطقة من خدمات عاجلة تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، كما تتولى اللجنة تحديد التغطية المالية اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

ويشهد الجنوب انتهاكات متعددة في السنوات الماضية على أيدي مجموعات مسلحة عابرة للحدود، بالإضافة إلى أزمات نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وانهيار شبكات الصرف الصحي، وانعدام كثير من المواد الأساسية.

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