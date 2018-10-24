السراج يلتقي المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية

المتوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاربعاء، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة وستشمل مدن ليبية أخرى.

وبحث اللقاء، مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اعتمده السراج، في شهر سبتمبر الماضي ويستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد، والذي تنفذ بنوده على مراحل متقاربة، وتحدث خلال الاجتماع عما اتخذته حكومة الوفاق الوطني من إجراءات لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

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