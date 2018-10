أعضاء مجلس النواب يشاركون في أعمال الدورة الـ5 للبرلمان الإفريقي

المتوسط

افتتحت أعمال الدورة الخامسة للبرلمان الإفريقي، اليوم الأربعاء، بمركز المؤتمرات بالعاصمة الرواندية كيجالي، بحضور أعضاء مجلس النواب الليبي.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس دولة راوندا بول كاجامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، كما حضر المراسم عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية في إفريقيا.

وقام البرلمان بتكريم الرئيس كاجامي وفى المساء عقدت الجلسات الخاصة للمجموعات الخمس للدول الأعضاء فى البرلمان الإفريقي وقد ترأس جلسة مجموعة الشمال النائب صالح قلمة، مقرر المجموعة، كما حضرها نائب رئيس البرلمان جمال بوراس من دولة الجزائر بصفته عضواً فى مجموعة الشمال، كما حضر أيضاً جانب من الجلسة رئيس البرلمان الإفريقي روجيه انكودو.

