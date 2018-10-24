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السراج وسلامة يبحثان خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة، وستشمل مدنًا ليبية أخرى.

وبحث اللقاء مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتُمد في سبتمبر المنصرم، ويستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد، وتنفذ بنوده على مراحل متقاربة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

كما تحدث السراج خلال الاجتماع عمّا اتخذته حكومة الوفاق الوطني من إجراءات لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتمد، في سبتمبر المنصرم، مع محافظ المصرف المركزي، حزمة من الإجراءات الاقتصادية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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