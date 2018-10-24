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كتيبة ثوار طرابلس تتعهد لقوة الردع بملاحقة منفذي إغتيال أربعة من عناصرها

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تقدمت كتيبة ثوار طرابلس وآمرها هيثم التاجوري بأحر التعازي الي قوة الردع الخاصة في وفاة عدد من عناصر الأخيرة الذين قتلوا خلال الأسبوع الماضي عقب مقتل القيادي بالكتيبة خيري حنكورة . 

وفى منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تقدمت الكتيبة بالتعازي مساء الإربعاء فى من وصفتهم ” المغدور بهم ”  مهند شنقير و عبدالسلام الرقيبي ، و عمران الشاوش و عبدالمنعم كعوار .

وتعهدت الكتيبة بملاحقة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة إحقاقاً للحق وحفظاً للدماء المعصومة داعية الله أن يعم الامن والامان ربوع البلاد و أن يرحم القتلى .

ويأتي هذا المنشور والإعلان عقب إجتماع موسع عقدته كتيبة ثوار طرابلس مساء اليوم الاربعاء فى مقرها الرئيسي بمعسكر ” التربية العقائدية بعد سيطرتها على عدة مقار فرعية تابعة لها وإخلائها من قادة آخرين بينهم محمد البكباك وعبدالهادي عوينات  .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يا فرخ الحرام يا تاجوري اولا انت مش من سكان كرابلس يا كلب تانيا مافيش ثوره اصلا. يا ذيوث وكيف ما قال ساركوزي و ليفي يا حقير يا جبان

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