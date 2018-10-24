مديرية أمن طرابلس ترفع درجة التأهب القصوى في العاصمة

طرابلس-العنوان

أعلنت مديرية أمن طرابلس التابعة لداخلية الوفاق اليوم الأربعاء رفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى في العاصمة طرابلس ابتداء من غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر.

وفي بيان موجه إلى رؤساء المكاتب والأقسام، ورؤساء المراكز والوحدات، ورئيس غرفة العمليات طالب من خلاله مدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي، بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأهب بنسبة 100% بين جميع العناصر الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الأمن داخل العاصمة.

ولم يحدد القرار موعد رفع درجة الاستعداد القصوى بين القوات، مشيرا بأنه سيتم رفعها من خلال إخطار كتابي آخر.

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