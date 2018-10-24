“الوفاق” تُشكّل لجنتين أمنية وخدمية للجنوب

أعلنت حكومة الوفاق، الأربعاء، اعتمادها عدة إجراءات لمعالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية التي تعاني من غياب الأمن وانتشار السلب والخطف، بالإضافة إلى غياب الخدمات الأساسية.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها العادي الخامس للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تشكيل لجنتين، أمنية وخدمية، لمحاولة حلحلة المشاكل في الجنوب.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن اللجنة الأمنية تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، مهمتها بحث النواحي الأمنية وسبل تفعيل ودعم أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية لاستتباب الأمن والاستقرار، والتصدي للخارجين عن القانون.

أما اللجنة الخدمية، فتتكون من القطاعات المختصة بحكومة الوفاق لتحديد ما تحتاجه المنطقة من خدمات عاجلة، وتتولى اللجنة تحديد التغطية المالية اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

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