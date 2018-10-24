صحراء ودان تستقبل رالي “تي تي” للسيارات

تستقبل مدينة ودان في بداية شهر ديسمبر المقبل، النسخة الرابعة لرالي “تي تي” للسيارات الصحراوية والدرجات النارية والذي تستمر منافساته على مدار ثلاثة أيام متتالية .

يشارك في الراي متسابقون من كافة المدن الليبية، حيث ستكون المنطقة الصحراوية غرب ودان والتي تعرف كثبانها الرملية باسم “تيتي” مسرحا لمنافسات للمشاركين .

وبالتزامن مع منافسات الحدث الرياضي، ستقام مناشط ثقافية وفنية ومعارض للصناعات التقليدية التي تشتهر بها ودان، بالإضافة إلى جولات قام الفريق المشرف على الرالي بتنسيقها لزيارة الأماكن الأثرية في المنطقة.

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