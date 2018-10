مندوبات عن وزارة العدل يشاركون حول تمكين المرأة بالمؤسسات الحكومية

شاركت مندوبات عن وزارة العدل في اجتماع عقد يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 بمقر الهيئة العامة للثقافة، وذلك حول تمكين المرأة بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض المواضيع والمقترحات حول ما تطمح إليه المرأة الليبية من مكانة رفيعة تتبوأ بها داخل الوزارات، وقد كانت لمندوبات وزارة العدل مشاركة فاعلة حيث قدمنا رؤيتهن وتصورهن فيما يتعلق بتمكين المرأة، واتفق الحضور في الختام على إقامة اجتماع آخر بمقر وزارة التعليم يحدد موعده لاحقا.

