الصاري : المنطقة الشرقية خرجت عن ثورة 17 فبراير والبرلمان يحكمه المصريون

ليبيا – أعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد الصاري، إن تأخر إنجاز مشروع الدستور له عدة أسباب أحدها هو عملية الكرامة التي وصفها بأنها ” إنقلاب على ثورة 17 فبراير”.

الصاري وفي تصريح لقناة النبأ تابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء تحدث عن التجاذبات والصراعات السياسية التي قال إنها شابت المرحلة عند إنطلاق اعمال الهيئة في 21 ابريل 2014 قائلاً بأن بعض الليبين اللذين ساندوا “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر) وخصوصاً في المنطقة الشرقية كانت نواياهم حسنة وكانوا يعتقدون بسبب ما وصفه بـ”التضخيم الإعلامي” بأنهم يحاربون الارهاب بإسم عملية الكرامة .

وزعم الصاري بأن عملية الكرامة ما هي الا لتنصيب ديكتاتور ، ليصبح معظم هؤلاء المساندين له إما في السجون أو مهجرين أو قتلوا ، معتبراً أن المنطقة الشرقية الأن خرجت عن ” ثورة 17 فبراير” ولا أحد يستطيع التكلم في ظل إنتشار صور “حفتر” بكل مكان في بنغازي وفي المنطقة الشرقية بشكل لم يعتده حتى أيام القذافي، وذلك على حد قوله.

وبخصوص التأسيسية ، أعترف الصاري بوجود إنقسام داخلها ، مرجعاً سبب التأخير لرئيس الهيئة السابق ” علي الترهوني ” مشيراً إلى أن إستبعاد الأخير ساهم بإنجاز الدستور في أقل من سنة .

وأعتبر الصاري أن تدخل الدول وعبر موظفيهم في البعثات الدبلوماسية محاولة أخرى لزرع الشقاق داخل الهيئة التأسيسية ، مستشهداً بأحد العاملين في البعثة الاممية ” معين شريم” الذين تم الإبلاغ عنه وأثارة الموضوع حوله مع البعثة والسفراء فتم نقله لجمهورية اليمن لكي يزيد النار فيها ، وذلك على حد تعبيره.

وقال :” مشروع الدستور أكتمل منذ يوليو 2017 لكن مجلس النواب لا يريد إصدار قانون الإستفتاء لوقوعه تحت سيطرة حفتر الذي يقع تحت سيطرة المصريين كما إن المجلس تتحكم فيه الحكومة المصرية والفرنسية وهو غير مستقل ولا يمثل الليبيين وقد فقد سلطته وإستقلاليته ” .

وإعتبر الصاري في ختام حديثه بأن تمسك البرلمان بتعديل المادة الثامنة حتى في الأتفاق السياسي يأتي لأنها تخص القائد العام للجيش المشير حفتر، مرجعاً هذا التمسك بتلك المادة إلى المناصب السيادية التى ستصبح شاغرة وأن هذا لن يرضى “حفتر” الذي يعطي الاوامر إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح لعدم إجازة وإقرار الدستور وذلك بحسب زعمه.

المرصد – متابعات

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