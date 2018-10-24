المسماري: تعيين العيساوي “خطير جدا”

اعتبر الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق، بأنه “خطير جدا”، متسائلا عن سبب تعيينه في هذا الوقت وهو مطلوب في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.

وانتقد المسماري، في مؤتمر عقده في بنغازي، الأربعاء، بشدة المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج على خلفية تعيين العيساوي، وقال إن السراج “أراد إيصال رسالة.. وقد وصلت”.

وقال إن الجيش الوطني يملك وثائق وتسجيلات عديدة حول ملف اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، وأنه سيتم تسليمها للمدعي العام العسكري ليبدأ التحقيق في القضية.

ودعا المسماري جميع العسكريين الذين استفادوا من قانون العفو العام، إلى الالتحاق بالقيادة العامة، مبينا أنه سيتم تسوية كل أوضاعهم المالية والإدارية من الجهات العسكرية المختصة.

وقال المسماري، إن القانون يشمل العاملين في القوات المسلحة من غير العسكريين، لكنهم الآن خارج القوات، موضحا أن آخر موعد لهم هو 11 نوفمبر من العام الحالي.

كما دعا المسماري العاملين في الوحدات وآمريها إلى إرسال النماذج الخاصة في التعريفات العسكرية لأنه سيتم تغيير كل التعريفات العسكرية وفق استراتيجية جديدة.

وبشأن الأوضاع في الجنوب، أكد المسماري أن عدة عصابات دخلت إلى الأراضي الليبية من الجنوب وتقوم بالخطف والابتزاز وتهديد أمن المواطنين، لافتا إلى أن الجيش يخوض معركة ضد هذه العصابات في حوض مرزق.

وأكد المسماري أن “الحدود الجنوبية مستباحة وهناك من يقول إن العصابات توحدت تحت قيادة واحدة للاتجاه نحو الشمال”.

وأشار إلى أن الغطاء الجوي متوفر للقوات التي تقاتل العصابات في الجنوب، كما أن وحدات الإسناد بدأت بالانتقال إلى مناطق الاشتباكات، والإمداد متوفر والإرادة موجودة لتنظيف المنطقة من الجريمة.

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