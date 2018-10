«السرّاج» يجتمع مع المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة وستشمل مدن ليبية أخرى، كما بحث الإجتماع مسار برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي اعتمده

الرئيس في شهر سبتمبر الماضي ويستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد، والذي تنفذ بنوده على مراحل متقاربة.

وتحدث الرئيس خلال الاجتماع عن ما اتخذته حكومات الوفاق الوطني من إجراءات لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

